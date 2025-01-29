Зірка Формули-1 став власником яхти за 15 млн доларів
Макс Ферстаппен продовжує насолоджуватися успіхом у Формулі-1, і цього разу він зробив чергову елітну покупку – яхту Mangusta GranSport 33, вартість якої оцінюється у понад 15 млн. доларів.
Разом зі своєю партнеркою Келлі Піке він відвідав Італію, де розглядав новий розкішний корабель. 33-метрова яхта має п’ять елегантних кают для гостей, три каюти для екіпажу, пляжний клуб, просторі зони відпочинку та сонячну терасу.
Ця покупка поповнила список розкішних володінь Ферстаппена, до яких вже входить приватний літак Dassault Falcon 900EX.
Нагадаємо, титул чемпіона Формули-1 у 2024 році став четвертим у кар'єрі Ферстаппена.
Раніше нідерландець став найбільш високооплачуваним пілотом за версією Forbes.