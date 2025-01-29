Зірка Формули-1 став власником яхти за 15 млн доларів

Макс Ферстаппен продовжує насолоджуватися успіхом у Формулі-1, і цього разу він зробив чергову елітну покупку – яхту Mangusta GranSport 33, вартість якої оцінюється у понад 15 млн. доларів.

Разом зі своєю партнеркою Келлі Піке він відвідав Італію, де розглядав новий розкішний корабель. 33-метрова яхта має п’ять елегантних кают для гостей, три каюти для екіпажу, пляжний клуб, просторі зони відпочинку та сонячну терасу.

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Ця покупка поповнила список розкішних володінь Ферстаппена, до яких вже входить приватний літак Dassault Falcon 900EX.

Max Verstappen e Kelly Piquet foram conhecer o novo iate que o tetracampeão adquiriu na semana passada 🛥️



Gigante 😱 pic.twitter.com/POLdHgvzvR — Portal RBR Brasil 🇦🇹🇧🇷 (@BRredbullracing) January 21, 2025

Нагадаємо, титул чемпіона Формули-1 у 2024 році став четвертим у кар'єрі Ферстаппена.

Раніше нідерландець став найбільш високооплачуваним пілотом за версією Forbes.