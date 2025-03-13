Екскерівник Феррарі продовжить очолювати Формулу-1, підписавши новий контракт

Стефано Доменікалі продовжив угоду, за якою він обійматиме посади президента та виконавчого директора Формули-1 до кінця 2029 року.

Про це було оголошено на сайті "королеви автоспорту".

Доменікалі став президентом і директором 1 січня 2021 року. Згідно із заявою, 59-річний італієць "відіграв важливу роль у виведенні бізнесу на новий рівень успіху та перетворенні його на глобальний вид спорту, яким він є сьогодні".

"Формула-1 демонструє неймовірне зростання, підвищений інтерес та попит на її перегони по всьому світу. Вона продовжує відчувати дуже сильний імпульс у зростанні та залученні вболівальників, а також комерційний успіх у всіх сферах бізнесу, включаючи спонсорство, медіа-права та просування гонок. Екосистема Формули-1 ще ніколи не була такою сильною для всіх зацікавлених сторін, а стратегія постійних інновацій, створення нових способів залучення аудиторії та вдосконалення пропозицій для вболівальників сприятиме успіху цього виду спорту в майбутньому", – йдеться у заяві.

BREAKING: Stefano Domenicali to continue as President and CEO of Formula 1 through 2029#F1 pic.twitter.com/WWWMYD72L4 — Formula 1 (@F1) March 12, 2025

Доменікалі опинився у Формулі-1 у 1990-х роках після роботи в адміністрації Феррарі. Його перевели в гоночну команду, в якій він був керівником персоналу, менеджером та спортивним директором.

У 2007 році Стефано замінив Жана Тодта на посаді керівника Скудерії, де пропрацював до квітня 2014 року. І тільки в 2021 році він повернувся у Ф1 в якості її президента та виконавчого директора.

Нагадаємо, що вже завтра стартує новий сезон Формули-1. В Австралії на "Альберт Парку" відбудуться перші дві вільні практики кампанії 2025 року.