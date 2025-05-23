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Сайнс оцінив старт сезону Формули-1 у виконанні Вільямс

Володимир Максименко — 23 травня 2025, 11:56
Сайнс оцінив старт сезону Формули-1 у виконанні Вільямс
Карлос Сайнс
Atlassian Williams Racing

Пілот команди Вільямс Карлос Сайнс висловився про усіхи на початку чергового сезону Формули-1 та оцінив майбутні перспективи.

Думку гонщика наводить пресслужба чемпіонату.

"Я перейшов до команди, яка мала потенціал перевершити Феррарі. Якби це було не так, я б не обрав Вільямс. Я щиро у це вірив. Прогрес відбувся раніше, ніж я очікував, команда мене дуже здивувала.

Я теж розумію, що можу щось змінити, команда дослуховується до моєї думки. Разом з Алексом (Албоном, – прим.) ми виконуємо чудову роботу та рухаємось у вірному напрямку", – розповів Сайнс.

Нагадаємо, іспанець перейшов до Вільямс влітку 2025 року після того, як Феррарі вирішили його замінити на Гамільтона.

За підсумками семи Гран-прі Вільямс розмістились на п'ятому місці Кубку конструкторів, набравши 51 заліковий бал. В особистому заліку Сайнс посідає 11 місце – 11 очок. 

З 23 по 25 травня відбудеться Гран-прі Монако. Напередодні пілоти Формули-1 зіграли у традиційному благодійному матчі напередодні змагання.

Формула 1 Вільямс Карлос Сайнс

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