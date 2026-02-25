Пілот Вільямс розбив болід на передзеонних тестах
Британський гонщик Люк Браунінг потрапив у серйозну аварію на трасі "Сузука" під час тестів у японській гоночній серії Super Formula.
Про це повідомляє Autosport.
На залитій дощем трасі Люк втратив контроль над машиною у знаменитому швидкісному повороті 130R та врізався у захисну огорожу. Пілот зміг самостійно вибратись з боліду та покинув місце інциденту.
Болід отримав серйозні пошкодження, проте молодий пілот не постраждав.
Super Formula вважається другою за швидкістю та складністю гоночною серією у світі після Формули-1.
Браунінг у січні став резервним пілотом Вільямс у Формулі-1. У 2025 році Браунінг брав участь у гонках Формули-2. Він вісім разів підіймався на подіум і здобув одну перемогу, посівши четверте місце в особистому заліку.
Цього року він поєднуватиме виступи в Super Formula за Kondo Racing з роботою на симуляторі Williams та обов'язками резервного гонщика команди з Гроува.
Нова кампанія у Формулі-1 розпочнеться вже на початку березня. Другий сезон поспіль перше Гран-прі відбудеться в Мельбурні.