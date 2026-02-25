Пілот Вільямс розбив болід на передзеонних тестах

Британський гонщик Люк Браунінг потрапив у серйозну аварію на трасі "Сузука" під час тестів у японській гоночній серії Super Formula.

Про це повідомляє Autosport.

На залитій дощем трасі Люк втратив контроль над машиною у знаменитому швидкісному повороті 130R та врізався у захисну огорожу. Пілот зміг самостійно вибратись з боліду та покинув місце інциденту.

Болід отримав серйозні пошкодження, проте молодий пілот не постраждав.

Luke Browning walked away from a massive crash at Szukua today during Super Formula testing 😳🙏pic.twitter.com/GZDvpx5kJr — Autosport (@autosport) February 25, 2026

Super Formula вважається другою за швидкістю та складністю гоночною серією у світі після Формули-1.

Браунінг у січні став резервним пілотом Вільямс у Формулі-1. У 2025 році Браунінг брав участь у гонках Формули-2. Він вісім разів підіймався на подіум і здобув одну перемогу, посівши четверте місце в особистому заліку.

Цього року він поєднуватиме виступи в Super Formula за Kondo Racing з роботою на симуляторі Williams та обов'язками резервного гонщика команди з Гроува.

Нова кампанія у Формулі-1 розпочнеться вже на початку березня. Другий сезон поспіль перше Гран-прі відбудеться в Мельбурні.