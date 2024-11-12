Леклер: Прогрес Феррарі у роботі з шинами може завадити нам у Лас-Вегасі

Пілот Феррарі Шарль Леклер вважає, що прогрес команди у роботі з шинами в цьому сезоні може нашкодити шансам італійців на успіх у Гран-прі Лас-Вегаса.

Минулого року Скудерія страждала через перегрів шин. Але холодна погода у Лас-Вегасі нівелювала цю проблему, яка допомогла Леклеру та Карлосу Сайнсу зайняти перші два місця у кваліфікації.

Після того, як Феррарі мала проблеми з темпом у Бразилії через дощ, монегаск висловив думку, що тепер команда виступає не так сильно в холодних умовах.

"Ми були дуже сильними минулого року, тож я сподіваюсь, що ми зможемо бути такими ж сильними. Я думав про це раніше, що цього року ми зробили великий крок у менеджменті шин. Але це означає, що ми також залишили дещо позаду в холодних умовах і температурі шин, як це було в Сан-Паулу. Лас-Вегас також трохи схожий на цей сценарій. Будемо сподіватися, що ми зможемо належним чином підготуватися і бути на хорошому рівні в Лас-Вегасі. Минулого року ми були дуже сильними; характеристики траси краще підходять для нашого боліду. Однак, думаю, нам буде трохи складніше знайти правильні температури", – цитує Шарля Motorsport.

Гран-прі Лас-Вегаса відбудеться 24 листопада. Старт заїзду запланований на 08:00 за київським часом.