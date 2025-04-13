З допомогою дружини: Шумахер підписав шолом для благодійної ініціативи

Колишній гонщик Формули-1 та 7-разовий чемпіон світу Міхаель Шумахер підписав гоночний шолом, який буде проданий на благодійному аукціоні.

Про це повідомляє RacingNews365.

Зазначається, що Шумахеру допомагала його дружина Корінна. Нагадаємо, Міхаель Шумахер-старший не з'являвся на публіці відтоді, як отримав серйозну черепно-мозкову травму під час катання на лижах у грудні 2013 року. Повідомлялося про те, що його стан значно погіршився.

Семиразовий чемпіон світу став частиною групи гонщиків, які підписали шолом, який надягне ще один легендарний пілот Ф-1 Джекі Стюарт напередодні Гран-прі Бахрейну.

На шолому Стюарта стоять підписи всіх 20 живих чемпіонів Формули-1, зокрема й Шумахера, чию руку тримала дружина, коли він ставив підпис "MS".

Згодом відбудеться аукціон, гроші з якого будуть виручені до благодійної організації "Гонка Стюарта проти деменції". Ця організація була заснована у 2016 році, після того, як у дружини шотландського пілота діагностували деменцію.

"Чудово, що Міхаель зміг підписати шолом у цій благородній справі – боротьбі з хворобою, від якої немає ліків. Йому допомагала дружина, і це доповнило набір усіх чемпіонів, які ще з нами", – сказав Стюарт в інтерв'ю Daily Mail.