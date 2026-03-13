Мерседес розділили перші два місця у спринт-кваліфікації Гран-прі Китаю

Сьогодні, 13 березня, відбулась кваліфікація до спринту другого етапу сезону Формули-1 – Гран-прі Китаю.

Перші два місця на старті здобули пілоти Мерседес Джордж Расселл та Андреа Кімі Антонеллі.

Боротьба за місця позаду "срібних стріл" виявилась напруженішою. Чинний чемпіон світу Ландо Норріс вирвав третє місце в Льюїса Гамільтона.

Інший пілот Макларен Оскар Піастрі стартуватиме п'ятим, а шостий час показав напарник Гамільтона Шарль Леклер.

Зауважимо, що на старт не вийшов пілот Каділак Серхіо Перес, на боліді якого виявили проблеми з паливною системою напередодні початку кваліфікації.

Спринт Гран-прі Китаю відбудеться вже завтра, 14 березня, початок – о 05:00 за київським часом.

Кваліфікація до спринту Гран-прі Китаю

Джордж Расселл (Мерседес) – 1:31,520; Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) +0,289. Ландо Норріс (Макларен) +0,621; Льюїс Гамільтон (Феррарі) +0,641; Оскар Піастрі (Макларен) +0,704; Шарль Леклер (Феррарі) +1,008; П'єр Гаслі (Альпін) +1,368; Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1,734; Олівер Берман (Хаас) +1,889; Ісак Аджар (Ред Булл) +2,203; Ніко Хюлькенберг (Ауді); Естебан Окон (Хаас); Ліам Лоусон (Рейсін Буллз); Габріель Бортолето (Ауді); Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз); Франко Колапінто (Альпін); Карлос Сайнс (Вільямс); Алекс Албон (Вільямс); Фернандо Алонсо (Астон Мартін); Ленс Стролл (Астон Мартін); Вальттері Боттас (Каділак); Серхіо Перес (Каділак).

Нагадаємо, що саме Мерседес посіли перші два місця на дебютному етапі Формули-1 цього сезону в Австралії.