Така можливість випадає лише раз у житті: керівник Ред Булл – про перехід Ламб'язе

Керівник Ред Булл Лоран Мекіс назвав перехід Джанп'єро Ламб'язе до команди McLaren "можливістю, що випадає раз у житті".

Мекіс наголосив на повній повазі до вибору Ламб'язе, який у 2028 році має стати головним гоночним директором прямого конкурента. За словами керівника, рішення інженера не стало несподіванкою для внутрішнього менеджменту Red Bull, оскільки це питання обговорювалося протягом тривалого часу.

"Йому випав надзвичайний шанс. Ми поважаємо той факт, що такий шанс випадає раз у житті. І хоч це було новиною для всіх, але ми обговорювали це з ним дуже давно, і ми бажаємо йому лише успіхів на наступному етапі", – сказав Мекіс.

Мекіс також зазначив, що команда планує використати відхід провідного інженера як стратегічну можливість для розвитку власного персоналу. На думку Лорана Мекіса, такий підхід дозволить зберегти високий рівень конкурентоспроможності Red Bull навіть після втрати одного з найбільш досвідчених спеціалістів.

Нагадаємо, що Джанп'єро Ламб'язе працює гоночним інженером Макса Ферстаппена з першого його гран-прі за Ред Булл 2015 року, а з 2022 по 2024 рік він також обіймав посаду керівника відділу гоночної інженерії.