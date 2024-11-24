Кожного разу одне й те саме: Леклер розлютився через дії Сайнса на Гран-прі Лас-Вегаса

Пілот Феррарі Шарль Леклер залишився незадоволений діями свого напарника по команді Карлоса Сайнса під час Гран-прі Лас-Вегаса.

Про конфлікт в італійській команді повідомляє Planet F1.

Хоча Леклер розпочав гонку четвертим, він обійшов П'єра Гаслі та напарника, вийшовши на друге місце, де чинив тиск на лідера гонки Джорджа Расселла.

Після другого піт-стопу монегаск виїхав трохи попереду Сайнса, якому, за словами Браяна Боцці (гоночний інженер Леклера), наказали не обганяти Шарля. Проте Карлос не послухався та проїхав повз нього. Леклер відповів, що команді варто спробувати сказати це Сайнсу іспанською.

Одразу після фінішу Леклер по командному радіо висловив усе, що думає про цей момент.

"Так, я зробив свою роботу. Але бути добрим мені весь час шкодить. Весь бл*ха час. Це навіть не ввічливість, це просто повага. Я знаю, що мені треба заткнутися, але в якийсь момент завжди відбувається одне й те саме, тож... О, б**ть", – сказав Шарль.

Leclerc quedo muy molesto por el rebase de Sainz cuando salía de pits:



"Sí, hice mi trabajo, pero ser amable me jode todo el tiempo, todo el tiempo. Ni siquiera es ser amable, es ser respetuoso. Sé que necesito callarme, pero siempre es lo mismo."

pic.twitter.com/ZGH7MP6gec — Tifoso Latino (@tifoso_latino) November 24, 2024

Під час розмови зі ЗМІ 27-річний гонщик також заявив, що йому це набридло.

"Я незадоволений (Карлосом), але не буду вдаватися в подробиці. Чому? Тому що ми говоримо про ці речі перед гонкою, і я завжди єдиний, хто поважає ці домовленості. З цього моменту я буду думати тільки про себе".

Нагадаємо, що Карлос Сайнс залишить Феррарі по закінченню цього сезону. Його місце у Феррарі займе Льюїс Гамільтон, а він сам буде виступати за Вільямс.