Гран-прі США стане для Хонди ювілейним у Формулі-1

Відомий виробник двигунів Хонда на майбутньому Гран-прі США відсвяткує свій ювілей у Формулі-1.

Японську компанію із цим привітали в Астон Мартін.

Виробник присутній у "королеві автоспорту" з перервами 1964 року, а Гран-прі в Остіні стане для Хонди 500-м в історії.

All at Aston Martin Aramco Formula One Team send our congratulations to our Technical Partner @HondaRacingF1, as they reach the milestone of 500 Formula One races at this weekend's #USGP. Read more: https://t.co/wvLhuHBikG https://t.co/uOJemYFK26 — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) October 20, 2026

У свій перший період до 1968 року Хонда брала участь у Ф-1 як самостійна команда, а вже з 1983 по 1992 рік поставляла двигуни для Вільямс та Макларен.

З 2000 року Хонда поставляла двигуни для British American Racing (BAR) та Jordan, аж допомги у 2006-му не викупила BAR.

Втім, 2008 рік став останнім для самостійної команди японців у Формулі-1. З 2015 по 2021 рік Хонда працювала із Макларен та Ред Булл, а починаючи з цього сезону постачає двигуни Астон Мартін.

Гран-прі США відбудеться 25 жовтня – опівночі заплановано кваліфікацію, а о 22:00 відбудеться гонка.

Раніше повідомлялось, що Макс Ферстаппен представив особливий шолом для участі у ГП США.