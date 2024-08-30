Гран-прі Італії-2024: розклад гоночночного вікенду
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З 30 серпня по 1 вересня в італійській Монці відбудеться 16-й етап чемпіонату Формули 1 сезону 2024 року – Гран-прі Італії.
Розклад вікенду
14:30. Перше тренування Гран-прі Італії
18:00. Друге тренування Гран-прі Італії
Субота, 31 серпня
13:30. Третє тренування Гран-прі Італії
17:00. Кваліфікація Гран-прі Італії
Неділя, 1 вересня
16:00. Гонка Гран-прі Італії
Де дивитися
Прямя трансляцію кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Італії в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+.