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Гран-прі Італії-2024: розклад гоночночного вікенду

Андрій Твердохліб — 30 серпня, 13:00
Гран-прі Італії-2024: розклад гоночночного вікенду
Getty Images

З 30 серпня по 1 вересня в італійській Монці відбудеться 16-й етап чемпіонату Формули 1 сезону 2024 року – Гран-прі Італії.

Розклад вікенду

14:30. Перше тренування Гран-прі Італії
18:00. Друге тренування Гран-прі Італії

Субота, 31 серпня

13:30. Третє тренування Гран-прі Італії
17:00. Кваліфікація Гран-прі Італії

Неділя, 1 вересня

16:00. Гонка Гран-прі Італії

Де дивитися

Прямя трансляцію кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Італії в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+.

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