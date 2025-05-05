Може зробите перерву на чай: Гамільтон розкритикував Феррарі під час гонки Формули-1

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон посперечався з керівником команди Фредеріком Вассером під час Гран-прі Маямі.

Цитує його SkySports.

Друга половина гонки запам’яталася конфліктом Гамільтона з командою, коли британець просив Шарля Леклера якнайшвидше його пропустити, але у Феррарі зайняло декілька кіл, щоб ухвалити рішення і донести інформацію до Леклера. У радіообмінах Льюїс висловив своє невдоволення.

"Хлопці, може, ви там ще перерву на чай собі зробите, доки вирішуєте? Давайте швидше. Це погана командна робота", – заявив Гамільтон.

Після гонки семиразовий чемпіон Формули-1 був розчарований командою.

"Я втратив багато часу за Леклером. Я просто просив команду вирішувати швидше та не гаяти час. Розумію, що багатьом у команді не сподобалися мої коментарі, але вони повинні зрозуміти, це дуже розчаровує. Я вже поговорив з керівником команди. Фред Вассер підійшов до мене, поклав руки на плечі і сказав: Хлопче, заспокойся. Не треба бути таким ніжним. Я не вибачатимуся за те, що хочу боротися", – заявив Гамільтон.

Нагадаємо, перемогу на Гран-прі Маямі здобу пілот Макларен Оскар Піастрі.