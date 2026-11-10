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Формула-1 подала позов проти промоутера Гран-прі Росії на понад 100 млн доларів

Володимир Максименко — 10 листопада 2026, 11:30
Формула-1 подала позов проти промоутера Гран-прі Росії на понад 100 млн доларів
Льюїс Гамільтон у Феррарі
Getty Images

Формула-1 через понад рік після претензій від промоутера Гран-прі Росії відреагувала зустрічним позовом до росіян. 

Про це повідомили у компанії Law360.

Влітку 2025 року промоутер Гран-прі Росії "Росгонки" звернувся до Високого суду Англії та Вельсу із вимогою до Формули-1 виплатити 50 млн фунтів через скасовану гонку у 2022 році.

У Формулі-1 відреагували напередодні – подали зустрічний позов на суму у 104 млн доларів через певні контрактні зобов'язання, які не було виконано через повномасштабний напад на Україну.

У РФ вже відреагували на претензії з боку Формули-1, назвавши їх "юридично неспроможними".

Зазначимо, що Гран-прі Росії проводилось з 2014 по 2021 рік, а контракт був чинним до завершення сезону-2025.

Раніше повідомлялось, що Раллі Дакар-2027 скасували через ризик військової ескалації.

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