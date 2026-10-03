Доменікалі підтвердив плани завершити сезон-2026 у Катарі та Абу-Дабі

Керівник Формули-1 Стефано Доменікалі підтвердив намір провести два заключні етапи сезону-2026 у Катарі та Абу-Дабі.

Про це повідомляє Sky Sports.

За словами керівника чемпіонату, календар залишається чинним. Гран-прі Катару запланований на 27–29 листопада, а фінальний етап в Абу-Дабі – на 4–6 грудня.

Водночас проведення гонок залежатиме від необхідних гарантій безпеки.

Два місяці тому Доменікалі повідомляв, що Імола готова прийняти фінал сезону, якщо через конфлікт на Близькому Сході доведеться змінити плани.

За інформацією Sky Sports, командам повідомили, що остаточне рішення щодо завершення сезону мають ухвалити до середини жовтня.

Яу відомо, з 2 по 4 жовтня на "Міжнародному автодромі Сепанг" відбудеться черговий етап Формули-1, що ознаменує повернення однієї з найулюбленіших трас уболівальників та гонщиків через 9 років з останньої гонки.