Фільм про Формулу-1 потрапив до шортлиста кінопремії BAFTA-2026

Кінострічка F1 із Бредом Піттом у головній ролі стала номінантом британської премії BAFTA одразу в трьох номінаціях.

Про це йдеться на сайті Британської академії телебачення та кіномистецтва.

Фільм режисера Джозефа Косинські претендує на нагороди в категоріях "Спеціальні візуальні ефекти", "Найкращий монтаж" та "Найкращий звук".

Стрічка "Незламний" (The Smashing Machine), в якій знімався український боксер Олександр Усик, не потрапила до шортлиста у категорії "Грим та зачіски", де була представлена раніше.

Також зауважимо, що до фільм українського режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" побореться в номінації "Документальний фільм".

Церемонія вручення премії BAFTA – передостання головна подія сезону. Її називають британським аналогом премії "Оскар".

Напередодні стало відомо, що на цьогорічній кінопремії "Оскар" фільми "Незламний" та "F1" представлені відразу в кількох категоріях.



