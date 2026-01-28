Фільм про Формулу-1 потрапив до шортлиста кінопремії BAFTA-2026
Кінострічка F1 із Бредом Піттом у головній ролі стала номінантом британської премії BAFTA одразу в трьох номінаціях.
Про це йдеться на сайті Британської академії телебачення та кіномистецтва.
Фільм режисера Джозефа Косинські претендує на нагороди в категоріях "Спеціальні візуальні ефекти", "Найкращий монтаж" та "Найкращий звук".
Стрічка "Незламний" (The Smashing Machine), в якій знімався український боксер Олександр Усик, не потрапила до шортлиста у категорії "Грим та зачіски", де була представлена раніше.
Також зауважимо, що до фільм українського режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" побореться в номінації "Документальний фільм".
Церемонія вручення премії BAFTA – передостання головна подія сезону. Її називають британським аналогом премії "Оскар".
Напередодні стало відомо, що на цьогорічній кінопремії "Оскар" фільми "Незламний" та "F1" представлені відразу в кількох категоріях.