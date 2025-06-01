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Цунода стартуватиме з піт-лейну, Астон Мартін буде представлений одним болідом на Гран-прі Іспанії

Станіслав Лисак — 1 червня 2025, 13:15
Цунода стартуватиме з піт-лейну, Астон Мартін буде представлений одним болідом на Гран-прі Іспанії
Ред Булл

Гонщик Ред Булл Юкі Цунода, який завершив кваліфікацію Гран-прі Іспанії на останньому місці, стартуватиме з піт-лейну.

Про це повідомляє Міжнародна автомобільна федерація (FIA).

Річ у тім, що на боліді японця будуть змінені налаштування в порівнянні з тими, що були виставлені на кваліфікацію.

Окрім того, Астон Мартін підтвердили, що згідно з правилами вони не можуть замінити травмованого Ленса Стролла, а отже лише один болід команди буде представлений у гонці в Барселоні. Фернандо Алонсо стартуватиме з 10 позиції.

Нагадаємо, що гонка Гран-прі Іспанії проходитиме сьогодні, 1 червня. Старт заїзду запланований на 16:00 за київським часом.

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