Цунода стартуватиме з піт-лейну, Астон Мартін буде представлений одним болідом на Гран-прі Іспанії

Гонщик Ред Булл Юкі Цунода, який завершив кваліфікацію Гран-прі Іспанії на останньому місці, стартуватиме з піт-лейну.

Про це повідомляє Міжнародна автомобільна федерація (FIA).

Річ у тім, що на боліді японця будуть змінені налаштування в порівнянні з тими, що були виставлені на кваліфікацію.

Окрім того, Астон Мартін підтвердили, що згідно з правилами вони не можуть замінити травмованого Ленса Стролла, а отже лише один болід команди буде представлений у гонці в Барселоні. Фернандо Алонсо стартуватиме з 10 позиції.

Due to the sporting regulations Fernando will be our only car competing in tomorrow’s #SpanishGP. — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) May 31, 2025

Нагадаємо, що гонка Гран-прі Іспанії проходитиме сьогодні, 1 червня. Старт заїзду запланований на 16:00 за київським часом.