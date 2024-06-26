Блікемолен: Ландо повинен був їхати швидше

Нідерландський автогонщик Майкл Блікемолен вважає, що на Гран-прі Іспанії Ландо Норріс повинен був швидше їхати на старті.

Його слова передає Racingnews365.

Ви могли бачити, як Норріс щоразу виривався в лідери, але за вісім кіл до фінішу не важко здогадатися, що цього не станеться. Зрештою, треба бути впевненим, що зможеш обігнати Ферстаппена, і що він не зможе обігнати тебе, адже Макс завжди може прискоритись", — сказав фахівець.