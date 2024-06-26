Блікемолен: Ландо повинен був їхати швидше
Нідерландський автогонщик Майкл Блікемолен вважає, що на Гран-прі Іспанії Ландо Норріс повинен був швидше їхати на старті.
Його слова передає Racingnews365.
"Ландо повинен був просто їхати швидше на початку гонки, а піт-стопи Макларен повинні були бути на 1,9 секунди швидше, як у Ред Булл.
Їхати швидше на старті важливо в будь-якому випадку, тому що в якийсь момент ти починаєш відставати. І потім тобі доводиться надолужувати відстань. Макс їхав швидше, хоча умови були насправді складними для оцінки. Він просто трохи більш цілеспрямований в цьому. Але якщо поставити їх обох поруч, в одній машині, щоб побачити, хто з них швидший, я думаю, що вони обидва будуть однаково швидкими.
Ви могли бачити, як Норріс щоразу виривався в лідери, але за вісім кіл до фінішу не важко здогадатися, що цього не станеться. Зрештою, треба бути впевненим, що зможеш обігнати Ферстаппена, і що він не зможе обігнати тебе, адже Макс завжди може прискоритись", — сказав фахівець.
Нагадаємо, нещодавно пілот Ред Булл Макс Ферстаппен тріумфував на десятому етапі Формули-1 — Гран-прі Іспанії. Другим фінішував гонщик Макларен Ландо Норріс, трійку лідерів закрив британський автогонщик команди Мерседес — Льюїс Гамільтон.