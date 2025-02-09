В США 7-річна гонщиця загинула після аварії на турнірі з драгрейсингу
Елінесс Зої Діас Родрігес
Orlando Speed World Dragway
На юніорських перегонах у місті Орландо (штат Флорида, США) учасниця Елінес Зої Діас Родрігес не впоралася з керуванням, врізалася в стіну і пізніше від отриманих травм померла в лікарні.
Про це повідомляє Fox35orlando.com/news.
Вона брала участь у спринтерському заїзді на 201 м. Зої, якій за три дні до гонки виповнилося 7 років, вилетіла з траси, збила стюарда, а потім врізалася в стіну.
Змагання проходили на дистанції 1/8 милі (201 м), швидкість цієї вікової категорії була обмежена приблизно 64 км/год.
Дівчинка була першокласницею. Які саме травми вона отримала наразі невідомо.
Нагадаємо, від серйозних пошкоджень під час бою пішов з життя 28-річний британський боксер Джон Куні.