В США 7-річна гонщиця загинула після аварії на турнірі з драгрейсингу

На юніорських перегонах у місті Орландо (штат Флорида, США) учасниця Елінес Зої Діас Родрігес не впоралася з керуванням, врізалася в стіну і пізніше від отриманих травм померла в лікарні.

Про це повідомляє Fox35orlando.com/news.

Вона брала участь у спринтерському заїзді на 201 м. Зої, якій за три дні до гонки виповнилося 7 років, вилетіла з траси, збила стюарда, а потім врізалася в стіну.

Змагання проходили на дистанції 1/8 милі (201 м), швидкість цієї вікової категорії була обмежена приблизно 64 км/год.

Дівчинка була першокласницею. Які саме травми вона отримала наразі невідомо.

A 7-year-old girl has died after a tragic drag racing accident in Orlando. According to a verified GoFundMe page, Elienisse Zoe Diaz Rodriguez fought for her life for two days before doctors confirmed her brain death. Full story here: https://t.co/wzfV0Sz8ve pic.twitter.com/cjMKKefte1 — FOX 35 Orlando (@fox35orlando) February 7, 2025

Нагадаємо, від серйозних пошкоджень під час бою пішов з життя 28-річний британський боксер Джон Куні.