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В США 7-річна гонщиця загинула після аварії на турнірі з драгрейсингу

Руслан Травкін — 9 лютого 2025, 16:44
В США 7-річна гонщиця загинула після аварії на турнірі з драгрейсингу
Елінесс Зої Діас Родрігес
Orlando Speed World Dragway

На юніорських перегонах у місті Орландо (штат Флорида, США) учасниця Елінес Зої Діас Родрігес не впоралася з керуванням, врізалася в стіну і пізніше від отриманих травм померла в лікарні.

Про це повідомляє Fox35orlando.com/news.

Вона брала участь у спринтерському заїзді на 201 м. Зої, якій за три дні до гонки виповнилося 7 років, вилетіла з траси, збила стюарда, а потім врізалася в стіну.

Змагання проходили на дистанції 1/8 милі (201 м), швидкість цієї вікової категорії була обмежена приблизно 64 км/год.

Дівчинка була першокласницею. Які саме травми вона отримала наразі невідомо.

Нагадаємо, від серйозних пошкоджень під час бою пішов з життя 28-річний британський боксер Джон Куні.

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