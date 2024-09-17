Гладійчук посіла друге місце на челенджері в Німеччині

Українська стрибунка з жердиною Яна Гладійчук стала срібною призеркою на міжнародних змаганнях Flight Circus, які проходили у німецькому місті Дюссельдорф.

Про це пише Суспільне Спорт.

Українка почала свої виступи на позначці 4.12 м – вдало. Без проблем Гладійчук взяла і 4.22 м, а потім і 4.32 м. На жаль, жодна з трьох спроб на позначці 4.42 м не підкорилася спортсменці.

Виграла змагання британка Голлі Бредшоу, яка показала результат у 4.52 м. На Олімпіаді-2024 Бредшоу виграла бронзу.

Варто відзначити, що особистий рекорд Яни – 4.61 м. Його вона встановила у лютому 2021 року на чемпіонаті України в приміщенні.