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Після тренування можна і побіситися: Магучіх опублікувала веселий танець

Богдан Войченко — 13 грудня 2024, 18:18
Ярослава Магучіх
Після тренування можна і побіситися: Магучіх опублікувала веселий танець

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх знову радує фанатів новим відео у соціальних мережах.

Українська легкоатлетка опублікувала кумедний ролик в Інстаграмі, який за лічені години назбирав багато схвальних відгуків.

"Після гарної стрибкової можна зняти гарне відео", – написала Ярослава.

Нагадаємо, новоспечена найкраща легкоатлетка світу-2024 Ярослава Магучіх заробила за рік від 500 000 до 900 000 доларів.

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Що стосується спортивної складової, українка планує оновити свій світовий рекорд, який вона встановила минулого літа.

ВІДЕО Легка атлетика Ярослава Магучіх