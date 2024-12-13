Після тренування можна і побіситися: Магучіх опублікувала веселий танець

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх знову радує фанатів новим відео у соціальних мережах.

Українська легкоатлетка опублікувала кумедний ролик в Інстаграмі, який за лічені години назбирав багато схвальних відгуків.

" Після гарної стрибкової можна зняти гарне відео", – написала Ярослава.

Нагадаємо, новоспечена найкраща легкоатлетка світу-2024 Ярослава Магучіх заробила за рік від 500 000 до 900 000 доларів.

Що стосується спортивної складової, українка планує оновити свій світовий рекорд, який вона встановила минулого літа.