Інгебрігтсен здобув драматичну перемогу на етапі Діамантової ліги в Осло

Олімпійський чемпіон з бігу Якоб Інгебрігтсен виграв етап Діамантової ліги в Осло.

Норвежець подолав дистанцію 1500 метрів за 3:29.74 та лише на три сотих випередив кенійця Тімоті Черуйота (3:29.77). Перемогу Якоб здобув завдяки стрибку перед фінішною лінією.

Результати

Зазначимо, що 23-річний Інгебрігтсен є Олімпійським чемпіоном Токіо-2020 з бігу на 1500 метрів, чемпіоном світу 2022-2023 років на дистанції 5000 метрів та чотириразовим чемпіоном Європи з бігу на 1500 та 5000 метрів.

Напередодні британський бігун Меттью Гадсон-Сміт встановив новий європейський рекорд на 400-метрівці.