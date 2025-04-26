Вархольм встановив новий рекорд світу в бігу на 300 м з бар’єрами

Зірковий норвезький легкоатлет Карстен Вархрольм установив новий рекорд світу в бігу на 300 метрів з бар’єрами. Це відбулося на першому етапі Діамантової ліги 2025 року в китайському Сямені.

29-річний норвежець пробіг дистанцію за 33,05 секунди. Попередній рекорд у 33,26 секунди також належав Вархольму та був установлений у 2021 році на домашніх змаганнях у столиці Норвегії, Осло.

Вархольм – триразовий чемпіон світу та Європи та олімпійський чемпіон 2020 року в бігу на 400 метрів з бар’єрами. На цій дистанції він також є володарем світового рекорду.

Нагадаємо, в стрибках у висоту серед жінок у Сямені перемогла українка Ярослава Магучіх. Раніше вона зізналася, що Вархольм – один із тих легкоатлетів, якими вона захоплюється.