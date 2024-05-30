Рижикова стала шостою на етапі Діамантової ліги в Осло

Українська бігунка Анна Рижикова посіла шосте місце на п'ятому етапі Діамантової ліги в норвезькому Осло.

Українка пробігла 400 метрів з бар'єрами за 55.58 секунди.

Перемогу здобула представниця Ямайки Клейтон Рассел з результатом — 54,02. Друге та третє місце розділили її землячки — Андренетт Найт (54,63) та Джаньєв Расселл (55,07).

Зазначимо, що на попередньому етапі Ліги в Марракеші українка з результатом 55.06 секунди посіла третє місце.

Нагадаємо, що Рижикова є бронзовою призеркою Олімпійських ігор-2012 у Лондоні. Також Анна чотири рази ставала призеркою чемпіонатів Європи — срібло у 2014 та 2018 роках, а також бронза 2012 та 2022 року.