Оляновська: Ця медаль була важливою для всієї України

Українка Людмила Оляновська вважає, що її медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який проходить у Римі, є важливою для всієї України.

Її слова наводить Федерація легкої атлетики України.

"Люблю фініші на Олімпійських стадіонах. Що в Пекіні, де я виграла медаль чемпіонату світу, що зараз. Коли заходили в тунель, бачила, що іспанка не так і далеко. На стадіоні, за триста метрів до фінішу, розуміла, що можу її наздогнати, а за 150 уже була впевнена в цьому. Це було видно навіть по частоті рухів.

Так, іспанка вже йшла з прапором. Колись я теж фінішувала з ним. Але зараз я хотіла підняти його після фінішу. І вдячна тим, хто мені його дав. А ще більше вдячна тренеру, батькам і нашим військовим за те, що я — українка!

Мій п’ятирічний син — моя найбільша мотивація. Але через те, що росіяни пошкоджують інфраструктуру, в Україні часто немає світла. І я навіть не знаю, чи у нього була можливість бачити, як я вигравала цю медаль. І навіть не знаю, чи зміг йому й моїм рідним хтось про це повідомити.

Два роки тому на чемпіонаті Європи в Мюнхені я була четвертою. Не могла собі того пробачити. І ця медаль була дуже важливою. Важливою не лише для мене, а для всієї України", — сказала Оляновська.

Нагадаємо, українка на останніх метрах дистанції випередила представницю Іспанії та посіла третє місце. Це перша медаль для України на континентальній першості.

Оляновська також виконала ліцензійний норматив перед Олімпійськими іграми-2024. Вона фінішувала в межах стандартного відбіркового часу в 1:29:20 години та представить Україну на Іграх.