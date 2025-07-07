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Збірна України назвала склад на молодіжний чемпіонат Європи з легкої атлетики

Олександр Булава — 7 липня 2025, 23:18
Збірна України назвала склад на молодіжний чемпіонат Європи з легкої атлетики
Артур Фельфнер
Ulf Schiller/athletix.ch

Збірна України оголосила склад команди на молодіжний чемпіонат Європи, який відбудеться у Бергені (Норвегія).

Про це повідомляє ФЛАУ.

У заявці "синьо-жовтих" 29 спортсменів, серед яких титуловані метальники Артур Фельфнер і Михайло Брудін, а також учасники чемпіонату Європи в приміщенні та командного чемпіонату Європи Данило Дубина й Діана Гончаренко.

Склад збірної України на молодіжне Євро-2025:

  • 100 м: Діана Гончаренко — жінки; Олександр Сосновенко — чоловіки
  • 100 м / 110 м з/б: Аліна Кишкіна — жінки; Дмитро Багінський, Володимир Кілко — чоловіки
  • 400 м: Наталія Бесідовська — жінки
  • 800 м: Аліна Корсунська Аліна — жінки
  • 1500 м: Тетяна Чорновол — жінки
  • 10000 м: Уляна Рачинська— жінки; Андрій Атаманюк — чоловіки
  • Спортивна ходьба 1000 м: Валерія Шоломіцька— жінки; Микола Рущак — чоловіки
  • Стрибки у висоту: Ірина Безсмертна, Вероніка Крамаренко— жінки; Кирило Луценко, Артем Пікаш, Роман Петрук — чоловіки
  • Стрибки з жердиною: Ілля Бобровник, Валентин Лобода — чоловіки
  • Стрибки в довжину: Аліна Лістунова — жінки; Данило Дубина, Нікіта Маслюк, Андрій Шкабара — чоловіки
  • Потрійний стрибок: Бойчук Світлана, Часс Альона — жінки; Шкабара Андрій, — чоловіки
  • Штовхання ядра: Ольга Голодна — жінки; Артем Левченко — чоловіки
  • Метання диска: Михайло Брудін — чоловіки
  • Метання молота: Валерія Дмитровська — жінки
  • Метання списа: Артур Фельфнер — чоловіки
  • Естафета 4х100 метрів: Володимир Кілко, Давид Кулаковський, Олександр Сосновенко, Андрій Барабанов — чоловіки

Турнір відбудеться з 17 по 20 липня.

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