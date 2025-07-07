Збірна України назвала склад на молодіжний чемпіонат Європи з легкої атлетики

Збірна України оголосила склад команди на молодіжний чемпіонат Європи, який відбудеться у Бергені (Норвегія).

Про це повідомляє ФЛАУ.

У заявці "синьо-жовтих" 29 спортсменів, серед яких титуловані метальники Артур Фельфнер і Михайло Брудін, а також учасники чемпіонату Європи в приміщенні та командного чемпіонату Європи Данило Дубина й Діана Гончаренко.

Склад збірної України на молодіжне Євро-2025:

100 м: Діана Гончаренко — жінки; Олександр Сосновенко — чоловіки

100 м / 110 м з/б: Аліна Кишкіна — жінки; Дмитро Багінський, Володимир Кілко — чоловіки

400 м: Наталія Бесідовська — жінки

800 м: Аліна Корсунська Аліна — жінки

1500 м: Тетяна Чорновол — жінки

10000 м: Уляна Рачинська— жінки; Андрій Атаманюк — чоловіки

Спортивна ходьба 1000 м: Валерія Шоломіцька— жінки; Микола Рущак — чоловіки

Стрибки у висоту: Ірина Безсмертна, Вероніка Крамаренко— жінки; Кирило Луценко, Артем Пікаш, Роман Петрук — чоловіки

Стрибки з жердиною: Ілля Бобровник, Валентин Лобода — чоловіки

Стрибки в довжину: Аліна Лістунова — жінки; Данило Дубина, Нікіта Маслюк, Андрій Шкабара — чоловіки

Потрійний стрибок: Бойчук Світлана, Часс Альона — жінки; Шкабара Андрій, — чоловіки

Штовхання ядра: Ольга Голодна — жінки; Артем Левченко — чоловіки

Метання диска: Михайло Брудін — чоловіки

Метання молота: Валерія Дмитровська — жінки

Метання списа: Артур Фельфнер — чоловіки

Естафета 4х100 метрів: Володимир Кілко, Давид Кулаковський, Олександр Сосновенко, Андрій Барабанов — чоловіки

Турнір відбудеться з 17 по 20 липня.