Збірна України назвала склад на молодіжний чемпіонат Європи з легкої атлетики
Артур Фельфнер
Ulf Schiller/athletix.ch
Збірна України оголосила склад команди на молодіжний чемпіонат Європи, який відбудеться у Бергені (Норвегія).
Про це повідомляє ФЛАУ.
У заявці "синьо-жовтих" 29 спортсменів, серед яких титуловані метальники Артур Фельфнер і Михайло Брудін, а також учасники чемпіонату Європи в приміщенні та командного чемпіонату Європи Данило Дубина й Діана Гончаренко.
Склад збірної України на молодіжне Євро-2025:
- 100 м: Діана Гончаренко — жінки; Олександр Сосновенко — чоловіки
- 100 м / 110 м з/б: Аліна Кишкіна — жінки; Дмитро Багінський, Володимир Кілко — чоловіки
- 400 м: Наталія Бесідовська — жінки
- 800 м: Аліна Корсунська Аліна — жінки
- 1500 м: Тетяна Чорновол — жінки
- 10000 м: Уляна Рачинська— жінки; Андрій Атаманюк — чоловіки
- Спортивна ходьба 1000 м: Валерія Шоломіцька— жінки; Микола Рущак — чоловіки
- Стрибки у висоту: Ірина Безсмертна, Вероніка Крамаренко— жінки; Кирило Луценко, Артем Пікаш, Роман Петрук — чоловіки
- Стрибки з жердиною: Ілля Бобровник, Валентин Лобода — чоловіки
- Стрибки в довжину: Аліна Лістунова — жінки; Данило Дубина, Нікіта Маслюк, Андрій Шкабара — чоловіки
- Потрійний стрибок: Бойчук Світлана, Часс Альона — жінки; Шкабара Андрій, — чоловіки
- Штовхання ядра: Ольга Голодна — жінки; Артем Левченко — чоловіки
- Метання диска: Михайло Брудін — чоловіки
- Метання молота: Валерія Дмитровська — жінки
- Метання списа: Артур Фельфнер — чоловіки
- Естафета 4х100 метрів: Володимир Кілко, Давид Кулаковський, Олександр Сосновенко, Андрій Барабанов — чоловіки
Турнір відбудеться з 17 по 20 липня.