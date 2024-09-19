Хочу об'єднати увесь світ: Правила життя Ярослави Магучіх

Зіркова українська легкоатлетка Ярослава Магучіх не припиняє тішити своїми досягненнями у великому спорті. Напередодні вона втретє виграла Діамантову лігу, до цього спортсменка перемагала у 2022-му та 2023-му. А у 2021 році ставала срібною призеркою.

Також Ярослава може похизуватися наступними медалями:

Олімпійські ігри: "золото" (2024), "бронза" (2021)

Чемпіонат світу: "золото" (2023), "срібло" (2019, 2022)

Чемпіонат світу в приміщенні: "золото" (2022), "срібло" (2024)

Чемпіонат Європи: "золото" (2022, 2024)

Чемпіонат Європи в приміщенні: "золото" (2021, 2023)

Магучіх зуміла встановити новий світовий рекорд у стрибках у висоту (2,10) та стала єдиною чинною володаркою цього досягнення серед українців.

19 вересня наша легкоатлетка святкує 23-річчя. Окрім постійного режиму, змагань та тріумфів, Ярослава встигає демонструвати і своє побутове життя. Спортсменка часто ділиться яскравими світлинами та позитивними відео, що не може не подобатися аудиторії.

Зокрема, Ярослава має кілька важливих правил, якими не нехтує та рекомендує іншим.

Правила життя Ярослави Магучіх

Перед стрибком, де б він не відбувався, я завжди очима шукаю свого тренера. Цей зоровий контакт додає мені впевненості.

Ти можеш бути фізично готовою на тисячу відсотків, але якщо ти не готова до психологічного бою, результату не буде.

Тільки безперервний рух вперед, а інколи навіть назад, може принести результат.

Коли треба підзарядитися, я танцюю – вмикаю музику та насолоджуюся ритмом. Також малюю або готую.

Мій екстрим – тільки стрибки у висоту, тому що це такі екстремальні емоції, такі хвилювання на кожних змаганнях.

Кожне зусилля має значення. Кожне тренування – це прогрес.

Я хочу об’єднати увесь світ, і моя золота медаль – це моя місія сказати світові, що ми продовжуємо боротися за нашу країну.

Коли є мета, сплануйте, з чого почати, щоб наблизитися до бажаного.

Щодня робіть маленькі кроки на шляху до цілі.

Якщо ви бачите пораду "зупинися і відчуй", я думаю, що варто навпаки – рухатися і наповнюватися.

У високих стрибках все залежить не тільки від техніки, але і від швидкості, психологічної готовності та зібранності.

Все, що потрібно, щоб завжди бути вмотивованим, – знайти справу свого життя і щоденно розвиватися в ній. Стрибки у висоту – справа цього періоду мого життя.

Стрибаю для своєї країни, це мій спортивний фронт.

Я люблю публічність, інтерв’ю, фотосесії, зйомки. Але після голосних подій, емоцій, переживань, навколо себе хочеться бачити тільки близьких і рідних, щоб вступати у нову гру з новими силами.

Багато хто казав, що неможливо побити світовий рекорд 2,09 м, але я це зробила. Рекорди встановлюють для того, щоб їх бити.

Якби вирішувала тільки удача і талант, успішних людей було б набагато більше.

Поєднувати особисте життя і спорт можливо, якщо ти хочеш і якщо тобі це потрібно. Якщо бачиш, що це заважає, і ти не хочеш занурюватися з головою, то не треба починати. Ти не готовий.

Я завжди говорила, що свій день народження хотіла святкувати вдома, але зараз у мене, як і в усіх українців, одна єдина мрія: щоб війна нарешті закінчилася, і лише нашою перемогою, звісно.