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І таке трапляється: Магучіх епічно впала під час спроби жбурнути ядро

Богдан Войченко — 13 липня 2025, 08:41
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І таке трапляється: Магучіх епічно впала під час спроби жбурнути ядро

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх вкотре довела, що має не лише унікальний спортивний талант, а й відмінне почуття гумору.

На одному з тренувань Ярослава вирішила розважитися, і спробувала свої сили в абсолютно незвичному для себе виді легкої атлетики. Замість звичних високих стрибків вона взялася за ядро. Але родзинкою стала техніка – Магучіх кидала ядро спиною!

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Та під час "експериментального" кидка її добряче занесло, і спортсменка буквально впала на землю.

Замість розчарування – усмішка. Ярослава не тільки не розгубилася, а й посміхалася весь час, показуючи, що вміє з гумором ставитися до будь-якої ситуації.

@rosya_mag І таке трапляється 😂 #fyp #rec #trackandfield ♬ DIAMOND! - RXTKY

Нагадаємо, не так давно українка виборола срібло на етапі Діамантової ліги в Парижі, вдруге поспіль пропустивши вперед австралійку Ніколу Оліслагерс.

Раніше повідомлялося, що Ярослава розірвала соцмережі запальним танцем зі своєю тренеркою.

ВІДЕО Легка атлетика Ярослава Магучіх