Магучіх розповіла, скільки ще років планує виступати
Діамантова ліга
Олімпійська чемпіонка-2024 Ярослава Магучіх планує продовжувати кар’єру ще щонайменше 10 років.
Про це вона розповіла в інтерв’ю пресслужбі Діамантової ліги.
"Так, я чемпіонка Європи, світу та Олімпійських ігор, і мені належить світовий рекорд. Але я хочу виграти ще багато медалей. Я точно буду продовжувати ще десять років. Тож, принаймні, я виступлю на ще десяти меморіалах імені Ван Дамме", — сказала Магучіх.
У п’ятницю, 13 вересня, Ярослава виступить на меморіалі імені Ван Дамме в Брюселі — змаганні, яке є одним із етапів Діамантової ліги. Попередні два меморіали виграла саме 22-річна українка.