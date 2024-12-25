Розриває соцмережі: Магучіх зняла з подругами запальний танець під український хіт

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх запалили у соцмережах веселим відео зі своїми подругами.

Олімпійська чемпіонка станцювала під хітовий трек "Три сестри" від співака Влада Дарвіна.

За менш ніж добу відео набрало тисячі лайків і десятки тисяч переглядів.

Нагадаємо, у п’ятницю, 20 грудня, НОК визначив найкращих спортсменів 2024 року. Найкращою спортсменкою України у році, що минає, було визнано легкоатлетку Ярославу Магучіх.

У 2024-му Ярослава здобула золото на Олімпійських іграх та чемпіонаті Європи з легкої атлетики зі стрибків у висоту, а також встановила новий світовий рекорд.