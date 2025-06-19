Магучіх: Основний результат хочеться показати на чемпіонаті світу в Токіо
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх заявила, що хоче вийти на пік форми на чемпіонат світу-2025 у Токіо, Японія.
Цитує спортсменку Суспільне Спорт.
"На цей етап у Париж і взагалі зараз у нас немає такого, що я мушу стрибнути отаку-то висоту, просто треба відточити ще раз розбіг, навички, щоб бути готовою.Все ж таки основний старт – це чемпіонат світу у Токіо, до речі, там буду святкувати свій день народження.
Тому ми готуємося до ЧС, показувати основний результат хочеться там. Але [так] воно буває: всі зірки склалися, оп — і стрибнула і якщо це станеться раніше, то буде класно.", — підсумувала Магучіх.
Напередодні Ярослава вперше з липня 2023 року не стала чемпіонкою Діамантової ліги. Українська стрибунка поступилася австралійці Ніколі Оліслагерс, закінчивши змагання з результатом 1.99 метра.
Етап Діамантової ліги в Парижі відбудеться 20 червня.