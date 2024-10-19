Українська легкоатлетка Ганна Шевчук встановила рекорд України у спортивній ходьбі.

У межах чемпіонат України, що відбувався в Івано-Франківську, місцева спортсменка зуміла подолати дистанцію 35 км за 2 години 48 хвилин та 4 секунди, що стало всеукраїнським рекордом серед жінок.

Зазначимо, що 28-річна Шевчук є срібною призеркою чемпіонату Європи з ходьби в команді.

Чемпіоном України серед чоловіків став легкоатлети з Волині Іван Банзерук, який продемонстрував результат 2:32,09 годин.

Напередодні звітно-виборча конференція Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ) обрала новим президентом федерації чемпіонку Європи та світу, призерку Олімпійських ігор, заслуженого майстра спорту і народну депутатку України 9-го скликання Ольгу Саладуху.