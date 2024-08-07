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Де, як не у Парижі? Французька легкоатлетка зробила пропозицію своєму хлопцеві після забігу

Руслан Травкін — 7 серпня, 18:11
Де, як не у Парижі? Французька легкоатлетка зробила пропозицію своєму хлопцеві після забігу

Французька легкоатлетка Аліс Фіно зробила пропозицію своєму хлопцеві одразу після забігу на 3000 м на Олімпійських іграх-2024.

Про це повідомляє lequipe.fr .

Вона з бойфрендом у стосунках перебуває 9 років. Між ними була умова: якщо спотсменка вибіжить із дев'яти хвилин, то зробить пропозицію хлопцеві.

Їй результат: 8, 58. Це дозволило зайняти четверте місце у забігу.

Зупинка за крок від бронзової медалі не засмутила Аліс. Фіно підбігла до своєї другої половинки, стала на коліно та зробила пропозицію. Чоловік відповів згодою.

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