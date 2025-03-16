Колишній світовий рекордсмен відсторонений через провал допінг-тесту

Колишній володар світового рекорду півмарафонської дистанції кенієць Кібівотт Канді відсторонений на невизначений термін через провальний допінг-тест.

Про це повідомив Дисциплінарний комітет з легкої атлетики (AIU).

Подробиць або термінів розгляду дисциплінарної справи АIU не надав.

У грудні 2020 року на турнірі у Валенсії Канді встановила світовий рекорд у півмарафоні з часом 57 хвилин 32 секунди.

Наразі рекордсменом світу в півмарафоні є Джейкоб Кіплімо, який нещодавно виграв змагання в Барселоні, ставши першим, хто "вибіг" з 57 хвилин.