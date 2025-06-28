Кохан – про особистий рекорд: Відчув, що все правильно вийшло
Михайло Кохан
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Український легкоатлет Михайло Кохан прокоментував встановлення нового особистого рекорду в метанні молота.
Слова 24-річного українського спортсмена наводить Трибуна.
"Я відчув, що нібито все правильно вийшло. Зробив якісь зусилля, нібито і в кругу стою, і молот летить. Відчув, що доклав зусилля.
Там взагалі не було видно 80-метрову лінію – там була 75-метрова лінія. Якщо чесно, то там не дуже зрозуміло, де воно впало, тому прийшлося вдивлятися, куди воно полетіло. З тієї відстані не дуже видно", – заявив Кохан.
Нагадаємо, в п’ятницю, 27 червня, Кохан в рамках командного чемпіонату Європи-2025 виграв змагання у метанні молота з результатом 81,66 м, оновивши свій попередній особистий рекорд на 52 см.