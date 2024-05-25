Кенійка побила світовий рекорд з бігу на 10 кілометрів

Кенійська легкоатлетка Беатріс Чебет встановила новий світовий рекорд з бігу на 10 кілометрів. Знакова подія сталася на етапі Діамантової ліги в Юджині, США.

Про це повідомляє офіційний X (Twitter) World Athletics.

24-річна кенійка пробігла 10 кілометрів за 28 хвилин 54,14 секунди. Вона стала першою жінкою в історії, якій вдалося подолати таку відстань за менш ніж 29 хвилин.

До цього світовий рекорд належав ефіопській бігунці Летесенбет Гідей. У 2021 році вона показала реультат 29 хвилин 1,03 секунди.