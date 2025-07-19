Захистив титул: Фельфнер став переможцем молодіжного чемпіонату Європи

Українець Артур Фельфнер став тріумфатором чемпіонату Європи з легкої атлетики у категорії U-23.

Українець здобув золото у метанні списа. Відзначимо, що переможний результат Фельфнер продемонстрував в останній спробі, до того посідаючи третє місце.

Результат 81.14 м приніс Артуру не лише золото змагань, а й став "персонал бестом" у цьому сезоні. Тож український легкоатлет зумів захистити титул чемпіона молодіжного Євро.

Золото Фельфнера – перша медаль України на змаганнях.

Раніше Збірна України назвала склад на молодіжний чемпіонат Європи з легкої атлетики.