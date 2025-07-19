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Чемпіон Легка атлетика

Захистив титул: Фельфнер став переможцем молодіжного чемпіонату Європи

Андрій Мошкун — 19 липня 2025, 19:35
Захистив титул: Фельфнер став переможцем молодіжного чемпіонату Європи
Ulf Schiller/athletix.ch

Українець Артур Фельфнер став тріумфатором чемпіонату Європи з легкої атлетики у категорії U-23.

Українець здобув золото у метанні списа. Відзначимо, що переможний результат Фельфнер продемонстрував в останній спробі, до того посідаючи третє місце.

Результат 81.14 м приніс Артуру не лише золото змагань, а й став "персонал бестом" у цьому сезоні. Тож український легкоатлет зумів захистити титул чемпіона молодіжного Євро.

Золото Фельфнера – перша медаль України на змаганнях.

Раніше Збірна України назвала склад на молодіжний чемпіонат Європи з легкої атлетики.

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