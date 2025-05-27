Російська олімпійська чемпіонка призупинила кар'єру через неможливість виступати на міжнародних змаганнях

Відома російська стрибунка у висоту Марія Ласіцкене поставила кар'єру на паузу, оскільки не бачить мотивації виступати лише на турнірах РФ.

Про це повідомляють РосЗМІ.

"Займаюся здоров'ям за своїм планом, але поки не можу сказати, коли вийду в сектор і чи повернуся взагалі. Легкоатлети вже десять років перебувають у підвішено-відстороненому становищі, і особисто мені вже не вдається шукати мотивацію для виступу тільки на внутрішніх стартах", – розповіла Ласіцкене для пропагандистського видання РІА Новості.

Чому спортсмени перебувають "10 років у підвішено-відстороненому становищі" вона не сказала.

Ласіцкене – чемпіонка Ігор у Токіо, триразова чемпіонка світу, чемпіонка Європи. На ОІ-2020 друге місце посіла Нікола Оліслагес, а третьою стала українка Ярослава Магучих.

Нагадаємо, литовські плавці, які беруть участь у Всесвітніх іграх ветеранів спорту на Тайвані, відмовилися піднятися на п'єдестал пошани разом із російськими спортсменами.