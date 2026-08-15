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Рущак із національним рекордом зупинився за крок до медалі у напівмарафоні зі спортивної ходьби на ЧЄ-2026

Микола Літвінов — 15 серпня 2026, 11:50
Рущак із національним рекордом зупинився за крок до медалі у напівмарафоні зі спортивної ходьби на ЧЄ-2026
Микола Рущак
FISU

Українець Микола Рущак посів четверте місце у напівмарафоні зі спортивної ходьби на чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики.

Уродженець Сумської області дістався фінішу за 1:24:12, встановивши таким чином новий національний рекорд для України у цій дисципліні серед чоловіків.

Українця обігнав італієць Андреа Козі, для якого це перша медаль, здобута на європейській першості. "Срібло" здобув інший представник Італії Франческо Фортунато, а тріумфував на змаганнях іспанець Пол Мак-Грат, котрий раніше став віцечемпіоном Європи у 2024 році.

Результати напівмарафону зі спортивної ходьби (чоловіки).

  1. Пол Мак-Грат (Іспанія) – 1:23:23
  2. Франческо Фортунато (Італія) – 1:23:36
  3. Андреа Козі (Італія) – 1:23:49
  4. Микола Рущак (Україна)1:24:12

Нагадаємо, що Людмила Оляновська стала бронзовою призеркою у напівмарафоні зі спортивної ходьби на чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики серед жінок.

Микола Рущак

Микола Рущак

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