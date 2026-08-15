Рущак із національним рекордом зупинився за крок до медалі у напівмарафоні зі спортивної ходьби на ЧЄ-2026
Микола Рущак
FISU
Українець Микола Рущак посів четверте місце у напівмарафоні зі спортивної ходьби на чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики.
Уродженець Сумської області дістався фінішу за 1:24:12, встановивши таким чином новий національний рекорд для України у цій дисципліні серед чоловіків.
Українця обігнав італієць Андреа Козі, для якого це перша медаль, здобута на європейській першості. "Срібло" здобув інший представник Італії Франческо Фортунато, а тріумфував на змаганнях іспанець Пол Мак-Грат, котрий раніше став віцечемпіоном Європи у 2024 році.
Результати напівмарафону зі спортивної ходьби (чоловіки).
- Пол Мак-Грат (Іспанія) – 1:23:23
- Франческо Фортунато (Італія) – 1:23:36
- Андреа Козі (Італія) – 1:23:49
- Микола Рущак (Україна) – 1:24:12
Нагадаємо, що Людмила Оляновська стала бронзовою призеркою у напівмарафоні зі спортивної ходьби на чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики серед жінок.