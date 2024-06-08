Павлова виборола срібло на І етапі Гран-прі Європи зі стрільби з лука

Українська лучниця Анастасія Павлова посіла друге місце на І етапі Гран-прі Європи, яке проходило в хорватському Пореч.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК).

Зазначається, що у фіналі зі стрільби з класичного лука серед жінок українка зустрілася з кореянкою Йо Хані та поступилася з рахунком 6:2.

Загалом на турнірі брали участь 197 спортсменів, а від України змагалися 12 лучників. Нагадаємо, напередодні Україна здобула першу олімпійську ліцензію в стрільбі з лука.