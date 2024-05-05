Джерело - Чемпіон.

Український тенісист В'ячеслав Белінський (559) обіграв хорвата Мілі Польїчака (754) в фінальній грі турніру ITF M15 в хорватському Осієку.

Зустріч завершилася впевненою перемогою українця з рахунком 6:2, 6:0. Белінський не програв жодного сету в межах цього турніру.

M15 Osijek 2024 — ITF

Осієк, Хорватія

Ґрунт

Призовий фонд — $15,000

Фінал, 5 травня

В'ячеслав Белінський (Україна) — Мілі Польїчак (Хорватія) 6:2, 6:0

Цей титул став для В'ячеслава третім у кар'єрі, у 2022 році українець виграв у Хорватії турнір серії M25 у Спліті, а минулого сезону — М15 в хорватській Опатії.

Белінський заробив 2,160 доларів призових та 15 рейтингових очок за перемогу в турнірі.

Напередодні інший український тенісист Олексій Крутих здобув перемогу на старті кваліфікації Челенджера в Чехії.