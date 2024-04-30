Сестри Колб поступились на старті турніру в Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Українки Марина та Надія Колб поступились дуету Ана Богдан (Румунія)/Аранча Рус (Нідерланди) у першому колі парного турніру в Леріді (Іспанія)

Матч тривав 1 годину 1 хвилину та завершився з рахунком — 6:2, 6:2. Українки жодного разу не подали навиліт, допустили 5 подвійних помилок та використали 2 з 5 брейк-пойнтів.

Catalonia Open WTA 125

Леріда, Іспанія

Призовий фонд — 115,000 $

Ґрунт

Парний розряд, перше коло

30 к вітня

Ана Богдан (Румунія)/Аранча Рус (Нідерланди) — Марина Колб/Надія Колб (Україна) 6:2, 6:2

Напередодні Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з латвійкою Єлєною Остапенко (10) програли бельгійці Елізі Мертенс (29) і представниці Тайваню Шувей Се (604) у чвертьфіналі парного турніру WTA 1000 в Мадриді.