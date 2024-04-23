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Стародубцева впевнено здолала росіянку та вийшла до другого кола турніру в Португалії

Сьогодні 18:46 122 0
Стародубцева впевнено здолала росіянку та вийшла до другого кола турніру в Португалії

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (142) з перемоги стартувала на турнірі ITF W100 в Оейраші, Португалія. 

В матчі першого кола українка впевнено розібралася з представницею країни-терористки Єкатєріною Макаровою (172).

Матч тривав 1 годину 25 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:3. 

W100 Oerias
Призовий фонд — $100 000
Ґрунт
Перше коло, 23 квітня

Юлія Стародубцева (Україна) — Єкатєріна Макарова (країна-терористка) 6:3, 6:3

У другому колі Стародубцева зіграє проти переможниці пари Габріела Кнутсон (190) — Франсіска Жорже (184). В турнірі могла взяти участь ще одна українка, Катаріна Завацька, але у відборі кваліфікації їй не вдалося пройти італійку Каміллу Розателлу (5:7, 3:5). 

Нагадаємо, раніше Леся Цуренко сенсаційно вилетіла в першому колі турніру WTA 1000 у Мадриді, поступившись 18-річній філіппінці. 

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