Стародубцева впевнено здолала росіянку та вийшла до другого кола турніру в Португалії

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (142) з перемоги стартувала на турнірі ITF W100 в Оейраші, Португалія.

В матчі першого кола українка впевнено розібралася з представницею країни-терористки Єкатєріною Макаровою (172).

Матч тривав 1 годину 25 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:3.

W100 Oerias

Призовий фонд — $100 000

Ґрунт

Перше коло, 23 квітня

Юлія Стародубцева (Україна) — Єкатєріна Макарова (країна-терористка) 6:3, 6:3

У другому колі Стародубцева зіграє проти переможниці пари Габріела Кнутсон (190) — Франсіска Жорже (184). В турнірі могла взяти участь ще одна українка, Катаріна Завацька, але у відборі кваліфікації їй не вдалося пройти італійку Каміллу Розателлу (5:7, 3:5).

Нагадаємо, раніше Леся Цуренко сенсаційно вилетіла в першому колі турніру WTA 1000 у Мадриді, поступившись 18-річній філіппінці.