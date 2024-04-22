Завацька з перемоги стартувала у кваліфікації турніру в Португалії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катаріна Завацька (181) обіграла француженку Естель Касіно в матчі першого кола турніру ITF W100 португальському Оейраші.
Суперниця українки визначиться у матчі Штефані Вагнер (Німеччина) — Камілла Розателло (Італія).
ITF W100
Оейраш, Португалія
Призовий фонд - $100,000
Ґрунт
Кваліфікація, перше коло
22 квітня
Катаріна Завацька (Україна) — Естель Касіно (Франція) 6:4, 7:6(4)
Нагадаємо, нещодавно Катаріна прикро поступилась в першому колі турніру WTA 250 у французькому Руані. На ньому, інша українка Марта Костюк дійшла до фіналу, де поступилась представниці Казахстану Єлєні Рибакіній.