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Завацька з перемоги стартувала у кваліфікації турніру в Португалії

Сьогодні 16:46 122 0
Завацька з перемоги стартувала у кваліфікації турніру в Португалії
#Катаріна Завацька

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (181) обіграла француженку Естель Касіно в матчі першого кола турніру ITF W100 португальському Оейраші.

Суперниця українки визначиться у матчі Штефані Вагнер (Німеччина) — Камілла Розателло (Італія).

ITF W100
Оейраш, Португалія
Призовий фонд - $100,000
Ґрунт
Кваліфікація, перше коло
22 квітня

Катаріна Завацька (Україна) — Естель Касіно (Франція) 6:4, 7:6(4)

Нагадаємо, нещодавно Катаріна прикро поступилась в першому колі турніру WTA 250 у французькому Руані. На ньому, інша українка Марта Костюк дійшла до фіналу, де поступилась представниці Казахстану Єлєні Рибакіній.

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