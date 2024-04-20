Колишня перша ракетка світу оголосила про завершення кар'єри

Джерело - Чемпіон.

Колишня перша ракетка світу Гарбіньє Мугуруса оголосила про завершення тенісної кар'єри.

Про це 30-річна спортсменка оголосила на пресконференції в межах спортивної премії Laureus.

“Я здійснила мрії, які мала в дитинстві. Я зробила свою історію фантастичною. Пройшло 25 років, як я почала грати в теніс, і дуже пишаюся тим, чого досягла. Перемога на Вімблдоні для мене — найкраща”, — сказала Мугуруса.

Іспанська тенісистка двічі перемагала на турнірах серії Grand Slam (Ролан Гаррос-2016 та Вімблдоні-2017). За кар’єру Гарбіньє виграла 10 одиночних турнірів та 5 у парному розряді.

Мугуруса очолювала світовий рейтинг у 2017 році та протрималась на першій позиції 4 тижні. Зазначимо, що вона не виходила на корт з січня 2023 року, коли поступилась у першому раунді турніру в Ліоні.