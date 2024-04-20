Костюк: Зроблю все можливе, щоб бути готовою до півфіналу

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (27) відреагувала на важку перемогу над американкою Коко Ґофф (3) у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Штутгарті.
Про це вона розповіла після матчу.
"Вісім матчболів знадобилися для перемоги? Безумовно, ті п'ять матчболів, які я відіграла вчора. І я відчувала, як всі вони сьогодні йдуть. Так, усе було дуже, дуже близько. Знаєте, це було питання пари розіграшів, а то й одного. Тож, безумовно, це приголомшливе почуття - бути в півфіналі. Так. Вау.
Що змінилось у моїй грі? Я думаю, що вся справа в дрібницях, які складаються в єдине ціле. Я не думаю, що було щось важливе або велике, що змінилося або сталося. Я думаю, це було просто терпіння і багато важкої роботи, багато сліз і, ну, я не знаю, поту і, ну, знаєте, всього, сумнівів. Усе це було. Я дуже вдячна своїй команді за те, що вони підтримували мене сьогодні. Це було навіть гірше, ніж учора, я так думаю.
Це був дуже складний тиждень, ігри щодня, дуже пізнє завершення. Так що, так, з кожним днем у мене все менше і менше часу на відновлення, і, звісно, постараюся зробити все можливе, щоб бути готовою до завтрашнього дня (півфінал проти Маркети Вондроушової - прим.), і сподіваюся на ще один хороший матч", - сказала Костюк.
Нагадаємо, Марта обігравши Ґофф здобула найрейтинговішу перемогу у власній кар'єрі, вперше обігравши представницю топ-3.
У півфіналі на Костюк чекає чешка Маркета Вондроушова (8), яка напередодні пройшла білоруску Аріну Соболенко (2) — 3:6, 6:3, 7:5. Це вже третій вихід в 1/2 фіналу для українки в поточному сезоні, після аналогічних здобутків на турнірах у Сан-Дієґо (дійшла до фіналу) та Маямі.
Слід додати, що ще одна українка Ангеліна Калініна цього ж вечора розібралася з 16-річною росіянкою на турнірі в Руані.