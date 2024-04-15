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07.04.2024 07:40 1085

Рейтинг WTA: Цуренко піднялася у загальному заліку, а Світоліна залишилась на попередній позиції

Оновлений рейтинг тенісисток-професіоналок.
Сьогодні 11:20 396525 12
Рейтинг WTA: Цуренко піднялася у загальному заліку, а Світоліна залишилась на попередній позиції
#Antalya Open, #WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь. 

Леся Цуренко піднялася на одну позицію, наразі є 41-ю.

Перша ракетка України Еліна Світоліна посідає 18 сходинку.

Місця Марти Костюк (27), Ангеліни Калініної (32) та Даяни Ястремської (33) — також не змінилися. 

Загальний залік продовжує очолювати полька Іга Швьонтек.

 Рейтинг WTA

(оновлено 15 квітня 2024 року)

1 (1) Іга Швьонтек (Польща) 10835
2 (2) Арина Соболенко 8045
3 (3) Корі Гауфф (США) 7205
4 (4) Олена Рибакіна (Казахстан) 5848
5 (5) Джессіка Пегула (США) 4870
6 (6) Марія Саккарі (Греція) 4195
7 (7) Чжен Ціньвень (Китай) 3995
8 (8)  Маркета Вондроушова (Чехія) 3895
9 (9) Он Жабер (Туніс) 3658
10 (10) Олена Остпаненко (Латвія) 3438
18 (18) Еліна Світоліна (Україна) 2458
27 (27) Марта Костюк (Україна) 1911

32 (32)

 Ангеліна Калініна (Україна) 1623
33 (33) Даяна Ястремська (Україна) 1597
41 (42) Леся Цуренко (Україна) 1363
132 (131) Дарина Снігур (Україна) 575
138 (138) Юлія Стародубцева (Україна) 541
175 (177) Катерина Байндль (Україна) 426
182 (183) Катаріна Завацька (Україна) 401

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