Рейтинг WTA: Цуренко піднялася у загальному заліку, а Світоліна залишилась на попередній позиції

Оновлений рейтинг тенісисток-професіоналок.

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.

Леся Цуренко піднялася на одну позицію, наразі є 41-ю.

Перша ракетка України Еліна Світоліна посідає 18 сходинку.

Місця Марти Костюк (27), Ангеліни Калініної (32) та Даяни Ястремської (33) — також не змінилися.

Загальний залік продовжує очолювати полька Іга Швьонтек.

Рейтинг WTA

(оновлено 15 квітня 2024 року)





1 (1) Іга Швьонтек (Польща) 10835 2 (2) Арина Соболенко 8045 3 (3) Корі Гауфф (США) 7205 4 (4) Олена Рибакіна (Казахстан) 5848 5 (5) Джессіка Пегула (США) 4870 6 (6) Марія Саккарі (Греція) 4195 7 (7) Чжен Ціньвень (Китай) 3995 8 (8) Маркета Вондроушова (Чехія) 3895 9 (9) Он Жабер (Туніс) 3658 10 (10) Олена Остпаненко (Латвія) 3438 18 (18) Еліна Світоліна (Україна) 2458 27 (27) Марта Костюк (Україна) 1911 32 (32) Ангеліна Калініна (Україна) 1623 33 (33) Даяна Ястремська (Україна) 1597 41 (42) Леся Цуренко (Україна) 1363 132 (131) Дарина Снігур (Україна) 575

138 (138) Юлія Стародубцева (Україна) 541 175 (177) Катерина Байндль (Україна) 426 182 (183) Катаріна Завацька (Україна) 401

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