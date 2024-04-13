Жіноча збірна України проведе ще три матчі проти Румунії у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг

Протистояння відбіркового матчу Кубку Біллі Джин Кінг між жіночими тенісними збірними України та Румунії продовжиться сьогодні, 13 квітня.

Нагадаємо, що завдяки перемогам Лесі Цуренко (42) та Еліни Світоліної (18) над Аною Богдан (64) та Жаклін Крістіан (75) рахунок у зустрічі наразі 2:0 на користь України.

На другий ігровий день вони поміняються суперницями: Світоліна зустрінеться з Богдан (орієнтовний початок — о 18:00 за київським часом), а Цуренко зіграє з Крістіан (19:30).

Після одиночних поєдинків на корт вийдуть Людмила та Надія Кіченок. Їхніми суперницями будуть Анка Тодоні та Мара Гає. Старт парного матчу заплановано на 21:00.

Ігри проходитимуть на зеленому ґрунті Omni Amelia Island Resort флоридського курорту "Фернандіна-Біч" та будуть номінально домашніми для українок.

Пряму трансляцію можна буде безплатно переглянути на Setanta Sports. Нагадаємо, Юрій Сапронов, який коментував перший сет матчу Світоліної проти Крістіан, заявив, що його вигнали зі студії через російську мову.