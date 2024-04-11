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07.04.2024 07:40 928

Україна – Румунія: де дивитися кваліфікаційний матч Кубку Біллі Джин Кінг

Сьогодні 01:20 320 0
Україна – Румунія: де дивитися кваліфікаційний матч Кубку Біллі Джин Кінг

Джерело - Чемпіон.

12 і 13 квітня на кортах Omni Amelia Island Resort флоридського курорту "Фернандіна-Біч" пройде відбірковий матч Кубку Біллі Джин Кінг між жіночими тенісними збірними України та Румунії.

Зустріч стане буде українок номінально домашньою. Покриття – зелений ґрунт.

Матчеве змагання транслюватиме Setanta Sports Ukraine безплатно на своєму YouTube-каналі та на телеканалі Setanta Sports+. Початок – о 20:00 за київським часом в обидва ігрових дні.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна (18-та в рейтингу WTA);
  • Леся Цуренко (42);
  • Юлія Стародубцева (138);
  • Людмила Кіченок (18 в парі);
  • Надія Кіченок (42 в парі).

Склад збірної Румунії

  • Ана Богдан (64);
  • Жаклін Крістіан (75);
  • Анка Тодоні (191);
  • Мара Гає (1062).

Україна – Румунія: усе про кваліфікаційний матч Billie Jean King Cup 2024

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