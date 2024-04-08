Халеп отримала wild-card на турнір у Португалії

Змагання стартують 15 квітня

Джерело - Marca.

Колишня перша ракетка світу румунська тенісистка Сімона Халеп отримала вайлд-кард на турнір категорії WTA-125 в Оейраші (Португалія).

Про це повідомляє Marca.

Змагання відбудуться з 15 по 21 квітня. Першою сіяною стала колумбійка Марія-Каміла Осоріо-Серрано (63), яка виграла минулого тижня турнір у Боготі. Також на турнір заявлені Вікторія Голубич (Швейцарія, 78), Бернарда Пера (США, 82), Ребека Масарова (Іспанія, 83) і Клара Таусон (Данія, 86).

Раніше Халеп отримала вайлд-кард на турнір категорії WTA-1000 у Мадриді. Змагання в Іспанії відбудуться з 23 квітня по 4 травня.

Раніше ми повідомляли, що лідерка румунок Сімона Халеп пропустить ігри з українками (матчева зустріч відбудеться 12-13 квітня в Omni Amelia Island Resort у штаті Флорида). Вона нещодавно повернулася на корт після дискваліфікації.