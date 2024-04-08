Джерело - Чемпіон.

Американський тенісист Бен Шелтон (14) здобув перемогу у фіналі турніру категорії ATP 250 у Х’юстоні, США.

У чемпіонському матчі Шелтон здолав Френсіса Тіафу (26). Матч тривав 2 години 17 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 4:6, 6:3.

21-річний Бен став другим наймолодшим переможцем Houston Open після Енді Роддіка, який у 2002-му здобув титул у 19-річному віці. Також зазначимо, що Шелтон уперше у своїй кар’єрі виграв турнір на грунтовому покритті.

Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship

Х’юстон (США), грунт

Призовий фонд - 742,350$

Фінал, 7 квітня

Бен Шелтон - Френсіс Тіафу 7:5, 4:6, 6:3

Паралельно з турніром у Х’юстоні проходив жіночий Charleston Open, який виграла Даніель Коллінз.