Джерело - Чемпіон.
Американський тенісист Бен Шелтон (14) здобув перемогу у фіналі турніру категорії ATP 250 у Х’юстоні, США.
У чемпіонському матчі Шелтон здолав Френсіса Тіафу (26). Матч тривав 2 години 17 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 4:6, 6:3.
21-річний Бен став другим наймолодшим переможцем Houston Open після Енді Роддіка, який у 2002-му здобув титул у 19-річному віці. Також зазначимо, що Шелтон уперше у своїй кар’єрі виграв турнір на грунтовому покритті.
Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship
Х’юстон (США), грунт
Призовий фонд - 742,350$
Фінал, 7 квітня
Бен Шелтон - Френсіс Тіафу 7:5, 4:6, 6:3
Паралельно з турніром у Х’юстоні проходив жіночий Charleston Open, який виграла Даніель Коллінз.